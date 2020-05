Coronavirus, a Perugia maxi-sequestro di mascherine

Un maxi sequestro di mascherine è stato effettuato dai finanzieri di Isernia a Perugia. Per la precisione di tratta di 43mila dispositivi di sicurezza sequestrati a un’azienda locale dopo che in Molise i militari avevano effettuato un controllo a bordo di un furgone. Lì hanno trovato 31 mila mascherine, del tipo ffp2 modello ''KN95'', fabbricate in Cina, prive della marcatura Ce,ovvero delle certificazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o dell'Inail. Da lì, i militari sono arrivati ad individuare in Perugia il luogo di stoccaggio delle stesse mascherine. Per i titolari di due aziene, una perugina e una molisana, sono scattate le denunce.