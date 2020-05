Perugia, cocaina nascosta in auto: 28enne in manette

Un uomo di 28 anni di origine albanese è stato arrestato dai poliziotti della squadra mobile della questura di Perugia. Il giovane è stato controllato dai poliziotti della Sezione Antidroga a Pila mentre si trovava nei pressi di un supermercato. I poliziotti sapevano dove andare perché negli ultimi giorni gli erano arrivate segnalazioni su un sospetto via vai prorpio da quell’auto. Quindi martedì pomeriggio, appena intercettato, l’uomo è stato fermato. Gli agenti dell’antidroga, alla guida di Carmelo Alba e del suo vice, Adriano Felici, hanno quindi perquisito la vettura. Nonostante non avesse nulla addosso, i poliziotti hanno continuato a cercare e , nascosta, in un piccolo vano ricavato tra il condotto dell’aria e il pannello in plastica posto in corrispondenza della bocchetta dell’aria, c’era una busta che conteneva 15 piccoli involucri contenenti altrettante dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 11 grammi. Con ogni evidenza il cittadino albanese avrebbe trascorso il pomeriggio consegnando dosi ai clienti. Per questo, d’intesa con il pm Mario Formisano, i poliziotti lo hanno arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in attesa dell’udienza di convalida.