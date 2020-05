Università dei Sapori: Virtual Open Day per presentare la propria offerta formativa

Cambia il mezzo di comunicazione ma non l’obiettivo per Università dei Sapori: mostrare ai giovani come trasformare la loro passione in una professione attraverso un percorso di crescita e formazione. Con lo slogan #ILFUTURONONSIFERMA - #nonfermatelavostrapassione Il Centro di Formazione umbro, con 24 anni di attività alle spalle, apre le porte della propria Scuola con il primo VIRTUAL OPEN DAY, il prossimo 30 maggio. Una giornata virtuale di Orientamento e di Informazione per famiglie e studenti under ed over 18. Un’occasione di incontro unica per vivere Università dei Sapori ed entrare in contatto con il suo approccio didattico.

Un’iniziativa con la quale si vuole offrire una aiuto concreto ai giovani ed alle loro famiglie nel fare scelte consapevoli per il proprio futuro di studio e lavoro.

Una scelta che in questo momento appare ancora più difficile a causa delle difficoltà che stiamo vivendo, a seguito dell’emergenza COVID-19 e del venir meno di tutte le iniziative di orientamento che solitamente vengono realizzate proprio per indirizzare i ragazzi secondo i loro obiettivi e le loro legittime aspirazioni. Sarà un evento live ricco di iniziative e di tour virtuali dei laboratori, con la possibilità di interagire con i responsabili di orientamento dei corsi.

Sarà possibile conoscere il percorso formativo e comprendere le innumerevoli opportunità lavorative offerte da Università dei Sapori nel settore Ho.Re.Ca. grazie anche al Servizio gratuito della Scuola, ora anche (Agenzia per il lavoro) per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. I partecipanti all’Open Day Virtuale avranno la possibilità di entrare a far parte di una vera session virtuale e assistere live a demo pratiche tenute da alcuni dei nostri docenti, visitare i laboratori didattici e comprendere contenuti e obiettivi dei prossimi corsi direttamente dal nostro staff.

Durante l’evento, verranno attivati collegamenti con ex-allievi e messi a disposizione, in modalità online, contenuti video e materiali informativi per saperne di più su: corsi, modalità di iscrizione, borse di studio e agevolazioni finanziarie. Sarà possibile prenotare colloqui orientativi one to-one per consigliare i partecipanti nella scelta del percorso formativo più adeguato e in linea con le loro aspettative, attitudini e obiettivi. Il Virtual Open Day sarà inoltre interattivo: grazie a question time in diretta e ad una chat sarà possibile porre quesiti in tempo reale e ottenere pronta risposta dallo staff della Scuola. Una settimana prima dell’evento, sarà lanciato un un link al quale collegarsi comodamente online, comodamente da casa, da ogni postazione e da ogni dispositivo.

La partecipazione al Virtual Open Day è GRATUITA, volendo ci si può già prenotare sul link Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-virtual-open-day-universita-dei-sapori-30-maggio-2020-sessione-primaverile-99336829130

L’Open Day sarà preceduto da due dirette Facebook, condotte da Matteo Grandi e PM Piacere Magazine: con approfondimenti su tematiche legate al settore enogastronomico ed alimentare e all’importanza che riveste in questi ambiti la Formazione, ora più che mai elemento imprescindibile di competitività. Una vera e propria necessità all’interno di un in un mercato, veloce e feroce, le cui dimensioni oltrepassano di gran lunga i confini locali e nazionali.

Servono professionisti capaci ed aggiornati in grado di cogliere in maniera più creativa e lungimirante le sfide che l’economia odierna lancia a tutti i settori, tra cui e in particolar modo, a quello turistico. La regia tecnica e video è garantita dall’esperienza ultradecennale di Promovideo srl - Perugia, con il supporto grafico di Fattoria Creativa, partners storici di Università dei Sapori, da sempre al fianco dell'Eccellenza in ogni ambito di lavoro.