Coronavirus, umbri a spasso nella prima domenica di libertà

Il primo week-end della fase due porta persone in giro in tutta la regione un po’ ovunque. Ma in nessun caso sono state registrate particolari criticità, se non in un parco di Perugia, a Sant’Anna in cui c’erano circa 60 ragazzini con i loro genitori e non è stato semplice allontanarli: ci sono volute due pattuglie della polizia locale, polizia di Stato ed esercito. Interventi anche al Monte Tezio dove c’erano un centinaio di auto, ma tutti erano a distanza, così come in centro storico o nelle altre aree verdi del capoluogo. Anche in provincia, ovunque controlli ma cittadini sostanzialmente corretti. Il temuto assalto al lago Trasimeno c’è stato ma in modalità tranquilla. I controlli della polizia municipale e dei carabinieri si sono concentrati soprattutto nella zona di Castiglione del Lago e Passignano. A supporto della municipale poi c’è stata la polizia provinciale, che ha effettuato controlli in tutti i comuni del Trasimeno. Tanta gente a passeggio sul lungolago di Castiglione e lungo il percorso ciclopedonale di Magione, ma tutto è filato via liscio con mascherine indossato e sostanziale rispetto del distanziamento. A Città di Castello vigili urbani, polizia e carabinieri hanno pattugliato i parchi. Non sono state fatte multe anche se in qualche caso c’è stato bisogno di richiami molto energici, in quanto le distanze non erano rispettate come da decreto. Tanta gente anche a Gubbio, ma nessuna multa è stata comminata. Controlli continui anche a Foligno e Spoleto, dove la gente ha preso d’assalto con intelligenza le aree verdi.