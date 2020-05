Coronavirus, a Perugia il pianista Mastrini si esibisce a sorpresa

Risveglio sulle note del maestro Maurizio Mastrini ieri mattina in centro storico a Perugia. Il pianista ha piazzato un pianoforte grancoda proprio davanti alla Fontana Maggiore e ha effettuato delle riprese mentre suonava un pezzo. Poco dopo, intervistato da Pasquale Punzi perla sua rubrica “Corso Vannucci”, lo stesso Mastrini ha detto: “Nel periodo di quarantena la mia attività si è fermata completamente, da 2 settimane ho ripreso a scrivere e uno dei brani che è uscito è questo che ho voluto scuonare stamate e che vorrà essere un mio personale ringraziamento a tutte quelle figure che si sono spese per combattere il coronavirus. La sensazione che ho - ha detto ancora - è ancora purtroppo è di grande tristezza perché quello che mi colpisce somo le 30 mila vittime”. Il video realizzato ieri mattina verrà pubblicato in settimana.