Coronavirus a Perugia, ludoteca rischia di non riaprire: sospeso l'affitto

“E’ la solidarietà di un altro imprenditore che mi permetterà, forse, di andare avanti e poter riaprire quando sarà di nuovo possibile organizzare feste di compleanno per bambini”. A raccontare una storia che sa di mani tese, altruismo e voglia di ripartire è Stefania Moia, la titolare di “Pianeta Festa”, la ludoteca di via della Pallotta in cui dal 2013 centinaia di bambini spengono candeline in compagnia di loro amichetti e dei parenti e in cui, per prenotare bisogna chiamare con largo anticipo. A causa dell’emergenza Coronavirus Stefania, così come tutti gli altri titolari delle ludoteche, è stata costretta a chiudere e a rimettersi solo e unicamente alla speranza. In nessun altro modo infatti è possibile replicare una festa di compleanno con giochi da fare tutti insieme in questo periodo in cui il distanziamento fisico è il passo numero uno per impedire al virus di propagarsi. “Il commercialista – racconta – ha iniziato a dirmi che se le cose andavano avanti ancora a lungo così, avrei dovuto valutare anche l’ipotesi chiusura. La voce più grossa nelle mie spese fisse è certamente l’affitto, per il resto, se la sala è chiusa bollette o altro sono tutte molto basse”. Ma Stefania, invece di chiudere ha deciso di chiedere aiuto ai proprietari della sala. “Mi hanno detto che avrei potuto sospendere il pagamento del canone fin quando non sarà possibile riaprire l’attività, e questa è stata una notizia bellissima, perché è l’unico modo per pensare di tornare a far ripartire Pianeta Festa, quando sarà possibile, una volta passato questo momento drammatico”. I proprietari sono degli immobiliaristi, per cui forse questa entrata non è la prima entrata né l’unica, ma la solidarietà non è scontata. “Si parla solo di cose negative in questo periodo – aggiunge Stefania - e invece io vorrei dar merito anche alle persone che in questo momento si comportano in maniera generosa. E loro lo stanno facendo, da imprenditore a imprenditore, dandomi la possibilità, quando si potrà fare, di riprendere un’attività che piaceva che sarebbe stata probabilmente chiusa e forse mai riaperta”. Stefania ha anche un’altra entrata economica che le permette di poter sopravvivere, ma di certo, l’impatto di un’attività ferma influisce nei conti familiari e il gesto dei proprietari dell’immobile assume un valore incalcolabile.