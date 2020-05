Coronavirus in Umbria, sentinelle sul territorio per la fase 2

”Monitoraggio strettissimo del territorio e dei pronto soccorso e medici di medicina generale che funzioneranno come sensori, come sentinelle sul territorio, in modo che, alla prima lieve impennata nessuno venga colto impreparato”, ha detto l’assessore Luca Coletto delineando la fase 2. Per cui, il controllo della curva epidemica, passa per l’implementazione della sanità territoriale. E, tra i parametri che una regione deve rispettare per poter ripartire prima della data individuata dal governo c’è anche quella di un numero minimo di operatori sanitari che si occupino del tracciamento epidemiologico. In Umbria, secondo i conti fatti in base ai parametri fissati dal team del ministro Roberto Speranza, servono almeno 91 persone usate sempre per effettuare le indagini epidemiologiche. In proposito, il direttore Claudio Dario, ha detto: “Rispetto al numero di persone che il ministero prevede di utilizzare per le indagini epidemiologiche, siamo arrivati anche a numeri molto più alti, perché come è facilmente immaginabile, quando si devono gestire 3 mila persone contemporaneamente in isolamento domiciliare o si devono attivare 60 indagini epidemiologiche tutte insieme serve molto personale. Devo dire che abbiamo riscontrato una grande disponibilità e abbiamo reclutato molti operatori. Investiremo sulle 90 persone strutturali, l’assistenza territoriale è una priorità”.