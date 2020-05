Coronavirus in Umbria, raddoppiati ingressi ai pronto soccorso

Tornano a salire gli accessi al pronto soccorso. Nella conferenza stampa dell’assessore alla sanità regionale, Luca Coletto e del direttore, Claudio Dario, è emerso che nelle ultime settimane si è passati ad un raddoppio rispetto a quanto accadeva un mese fa, nel pieno dell’emergenza e del lockdown, quando la percezione per pericolo era molto più accentuata. Insomma, in tutta la regione, l’8 aprile erano entrate nei vari pronto soccorso 213 persone, due giorni fa il numero è arrivato a salire fino a 526. Grafico alla mano, gli esperti hanno dimostrato che gli accessi più alti sono quelli dei codici verdi che sono sempre rimasti tra i 200 e i 300. A proposito dell’uso del Pronto Soccorso, il direttore alla sanità regionale, Claudio Dario, ha spiegato che gli accessi nella prima decade di aprile sono raddoppiati. questo incremento è il rimbalzo di una riduzione di accessi molto significativa che c’era stata nei mesi di marzo, è assolutamente prevedibile ed era previsto, ma io mi sento di fare una sola osservazione: guardando il grafico degli accessi si vede benissimo che l’incremnto più significativo è stato registrato per i codici verdi, quelli per cui, si possono trovare certamente altre soluzioni sul territorio, proprio perché siamo in settimane molto critiche e delicate per l’evoluzione futura della nostra riapertura io invito tutti caldamente, se non c’è un motivo forte e importante a contenere gli accessi al rponto soccorso perché resta sempre uno degli ambiti più critici nel sistema complesssivo della sanità e va preservato”. Perché è vero che adesso vengono effettuati test sierologici a chi entra in ospedale, ma è anche vero che incidenti possono sempre accadere ed è bene cercare ancora di mantenere gli ospedali al riparo.