Coronavirus, in Umbria mascherine chirurgiche introvabili

Mascherine fondamentali ma introvabili. Nella fase 2 infatti, quella in cui molti cittadini tornano a muoversi, i dispositivi di protezione individuale diventano una delle armi principali per combattere la trasmissione del virus. Ma in Umbria, in più o meno tutte le farmacie, non se ne trovano. Le scorte di mascherine chirurgiche sono state già polverizzate nei giorni scorsi. Almeno nelle farmacie pubbliche le scorte sono zero. In quelle private, qualcosa ancora è rimasto, ma molto, molto poco. E delle mascherine del commissario Domenico Arcuri, le mascherine di Stato, quelle che dovrebbero essere vendute a 0,50 centestimi non c’è neanche l’ombra.

Per questi due motivi i presidenti delle associazioni che riuniscono le associazioni delle farmacie private, Federfarma, e quelle pubbliche, Assofarm, stanno studiando un modo per reperire i dispositivi direttamente in Umbria per rifornire i loro punti vendita e dare risposte ai cittadini. Risposte che, comunque, non potranno mai esaudire il reale fabbisogno del cuore verde. “Secondo i nostri calcoli - dice il presidente di Assofarm, Virgilio Puletti - ne servirebbero almeno un milione e 200 mila a settimana in Umbria. Realisticamente, dove le troviamo?” “ Certo, va riconosciuto agli umbri - dice Augusto Luciani , presidenre di Federfarma - di essersi certamente comportati bene, di aver usato a dovere le mascherine, tanto che sono terminate”. E allora l’idea di unire le forze, in attesa che arrivi qualche consegna utile dallo Stato. “Insieme a Federfarma, stiamo pensando di trovarle da aziende umbre che le producano direttamente”, spiega Puletti. “E molto più razionale organizzarci in questa maniera”, aggiunge Luciani. Ovviamente ci sono ancora alcune ffp2 o ffp3, “ma perché un cittadino comune dovrebbe spendere dieci volte tanto quando una chirurgica per lui va più che bene?”. E quindi, nella speranza che arrivi presto l’accordo o che vengano consegnate maxi forniture da Roma, i vertici delle farmacie regionali danno qualche dritta sull’uso corretto dei dispositivi. “All’aperto se si sta distanti un metro e mezzo - dice Puletti - neanche servono. Poi certo, nei luoghi chiusi si, ed è bene che una volta indossate non vengano tolte e messe di continuo. E’ come con i guanti, se li indossiamo, tocchiamo superfici e poi la faccia è peggio, è meglio un gel igienizzante a quel punto”. Insomma vanno sì indossate, ma in modo corretto. Alcune possono essere anche sanificate per essere usate più volte, ma anche per quello va fatto nel modo corretto. In Umbria comunque non c’è alcun obbligo regionale sull’uso della mascherina. Sono obbligatorie nel comune di Terni e di Gualdo Tadino (lo hanno deciso i dindaci), mentre a Perugia sono solo raccomandate. Sono obbligatorie per chi sale sui mezzi pubblici e nella quasi totalità dei negozi sono indispensabili. Se si vuole entrare.