Perugia, camion contro trattore: gravissimo 40enne

Gravissimo incidente della strada nel pomeriggio nei pressi della frazione perugina di Mantignana. Alle 16 circa un camion si è scontrato con un trattore per cause ancora da accertare. Il conducente del mezzo pesante è rimasto gravemente ferito per politrauma in piu parti del corpo. La prognosi è riservata. Lievi invece le lesioni del conducente del trattore e di un altro veicolo sopraggiunto subito dopo. Per quanto riguarda il ferito in codice rosso si tratta di un uomo di 48 anni residente della provincia di perugia. Si trova al momento nella sala rossa del pronto soccorso di Perugia; sul posto dell’incidente sono intervenuti 3 mezzi di soccorso del 118 con loro i vigili del fuoco.