Coronavirus in Umbria, 3.500 test al giorno in fase 2

Tracciatura e test. Sono queste le due chiavi fondamentali per una fase 2 che tra quindici giorni non ci faccia ricadere nell’incubo pandemia che, al momento, in Umbria, sembra domata. Tracciatura, test e comportamenti corretti a partire dal cosiddetto “distanziamento sociale” che aiuta moltissimo ad impedire al virus di saltare da un individuo all’altro. Tracciatura: da ieri chiunque fa rientro nella nostra regione è pregato di mettersi in contatto con la Asl o con il Comune in cui si trova in modo tale da essere monitorato dai servizi sanitari territoriali e, se ce ne dovesse essere bisogno, essere sottoposto a tampone. Test: l’Umbria ha bisogno di almeno 90mila test al mese per gestire in maniera corretta il futuro e tenere a bada in più possibile e in maniera tempestiva, i nuovi positivi che, certamente arriveranno.

Nei piani della direzione sanitaria regionale infatti c’è la volontà di eseguire un minimo di 3.000- 3.500 test (tra molecolari e sierologici) al giorno. Quasi il triplo di quanti se ne fanno adesso. Per questo, si stanno reperendo circa 60 mila test molecolari e circa 30 mila sierologici. Il tutto per evitare di farsi trovare impreparati e di rendersi conto che il virus - che al momento conta in Umbria poco più di 200 persone - riprenda a serpeggiare nella popolazione come prima del lockdown senza che se ne abbia contezza immediata. “Continuiamo il controllo del territorio per avere una fotografia reale per avere la parametrazione dellì’epidemia. Il monitoraggio non si ferma mai - spiega l’assessore alla sanità, Luca Coletto - e, se mai, ci si dovesse rendere conto di una inversione di tendenza della curva dei contagi prenderemmo subito le dovute contromisure. Del resto, proprio ospedali e terapie intensive restano come sono stati organizzati e non è stato smobilitato nulla”. Quei reparti che nel frattempo sono tornati destinati ai pazienti non Covid, in caso di necessità, tornerebbero immediatamente disponibili, come è già è successo a marzo. Ma il punto è proprio evitare di arrivare a veder di nuovo riempite le corsie dedicate. Per farlo, la mappatura e la ricerca dei positivi, non necessariamente sintomatici diventa l’arma principale. Di qui la necessità di un numero sempre più alto di test da somministrare ai cittadini: a chi entra in ospedale, a chi in ospedale ci lavora. Nelle residenze per anziani o nelle comunità di accoglienza. E poi test alle categorie più esposte come alle forze dell’ordine, o alle commesse. Insomma, un monitoraggio il più possibile ampio, in questo momento di relativa calma, per non farsi trovare di nuovo impreparati quando il virus farà di nuovo la sua comparsa. Va in parte in questa direzione anche il protocollo emesso ieri dalla Regione per i test sierologici che potranno essere eseguiti nei laboratori privati. Per farli basterà, sta scritto nell’atto stesso, la richiesta di un medico, non di un medico di medicina generale. Per cui i medici del lavoro nelle fabbriche o gli stessi medici dei centri diagnostici privati.