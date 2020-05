Sanitopoli, la difesa Bocci: "Accusa associazione priva di basi logiche"

“Nessun fatto nuovo viene contestato a Gianpiero Bocci diverso da quello per cui si trova a giudizio e per cui ha subito un periodo ai domiciliari", scrivono i suoi legali David Brunelli e Alessandro Diddi in una nota stampa dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. "L’accusa di aver creato un’associazione a delinquere con Catiuscia Marini e Luca Barberini - aggiungono - riteniamo si tratti di una ipotesi priva di qualunque base logica e probatoria. Infatti, Bocci risulta contemporaneamente indagato solo in relazione ad una delle tante procedure concorsuali per “manipolare” le quali sarebbe sorta l’associazione ed è ben strano che, dopo aver costituita una simile organizzazione poi, secondo la stessa formulazione, non se ne sia affatto servito. Quanto alla prova del reato associativo, che non può risolversi semplicemente dalla prova dei singoli reati contestati a ciascuno degli imputati, non risulta da alcun atto dell’indagine la presenza della ipotizzata “rete di sistema”, a meno che con questa espressione giornalistica non si intendano normali relazioni tra esponenti politici, tra l’altro, espressione di posizioni neppure troppo vicine, come quelle tra Bocci e la Marini. Confidiamo che il castello accusatorio messo in piedi dai pm possa franare di fronte ai giudici”.