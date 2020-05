Coronavirus, in Umbria bar e ristoranti pronti per l'asporto

Con guanti alle mani e mascherine a coprire naso e bocca si potrà finalmente fare rientro in bar, ristoranti e gelaterie che da domani faranno anche cibo da asporto. Come previsto dall’ultimo DPCM infatti, seppur con il freno a mano tirato, chi vorrà, e a chi converrà, potrà rialzare la serranda. Certo, i clienti potranno varcare la soglia del locale e sostare solo il tempo necessario per ritirare quanto già ordinato, ma per molti è una pur sempre una ripresa. E’ vietato infatti sostare all’interno, meno che mai consumare cibo, o nelle immediate vicinanze. Previste invece all’esterno le solite file ordinate di persone, distanziate di almeno un metro se ci fosse da attendere. Ma nessuno potrà ancora vietare l’ingresso in un bar per prendere uno Spritz all’ora dell’aperitivo. Che certo, poi va bevuto rigorosamente altrove. Meglio se a casa propria. Tra baristi e ristoratori le reazioni sono diverse: c’è chi è contento di riaprire, anche se solo con questa modalità e chi, invece lo reputa insufficiente e, anzi, controproducente, visto che le persone di fatto ancora hanno pochissima libertà di movimento. A Perugia la catena dei ristoranti “Testone” riapre all’asporto. Non solo, come spiega nella grafica in dialetto perugino pubblicata sul loro profilo Facebook, per ritirare quanto ordinato, non servirà neanche scendere dalla macchina. Nel capoluogo riaprono anche il bar “Turreno” di piazza Danti e la “Pasticceria B&B Caffè” di Elce. I due locali fino ad ora hanno continuato a servire cornetti e dolci con la consegna a domicilio. Adesso, con gel igienizzante all’ingresso e orario giornaliero spezzato per consentire la sanificazione tra mattina e pomeriggio si prova a ripartire.

Su la serranda da mercoledì 7 maggio anche all’”Osteria a Priori”, che, oltre al menù take-away, propone anche prodotti tipici umbri.

Il “Mercato Vianova”, che da ieri è ripartito con la consegna a domicilio di aperitivo e sushibag, farà anche cibo da asporto a partire da giovedì prossimo. I giorni in cui sarà possibile ordinare sono infatti dal giovedì alla domenica.

Niente asporto invece, almeno per ora, al “Bistrot” di piazza Matteotti in centro storico: “Per me al momento non è conveniente - spiega il titolare, Gianni Segoloni- vedremo se dal 18 potranno circolare più persone o arriveranno aperture anticipate per l’Umbria”. Anche un altro luogo amatissimo dai perugini, per ora resta chiuso, niente asporto alla “Bottega del Vino”. Idem anche per la “Trattoria delle Volte” di piazza Matteotti.

“Con grande emozione ci presentiamo in modalità antiCovid19, da lunedi saremo operativi con il take away, belli puliti e sanificati” dice invece Gioele Pellino, titolare CentralBar di piazza della Repubblica a Foligno che da domani torna quindi operativo. A Foligno riapre anche il bar pasticceria “Merendoni”, il più celebrato della città. Non solo, il locale va anche oltre le richieste contenute nel DPCM sulla gestione dei clienti: c’è infatti spazio a sufficienza per creare un corridoio interno: si entra da una porta e si esce da un'altra.

A Todi riapre lo storico “Gran Caffè Foglietta” delle sorelle Rita e Rosella che affaccia su piazza del Popolo. Anche in questo caso, l’ampio spazio permette di prevedere un’entrata e un’uscita separate. Via tutti i tavoli all’interno per non indurre nessuno in tentazione, indicatori sul pavimento per restare distanziati, gel igienizzante all’ingresso e guanti per chi non ne ha. “Siamo pronti a ripartire - dicono Rita e Rosella - stiamo facendo il gelato e i nostri clienti storici non vedono l’ora di riprendere il caffè da noi. Faremo tutto nel massimo della sicurezza”.

Anche a Terni tante attività si preparano a riprovarci. Il bar “Rendez-Vous” che in questo periodo ha consegnato a domicilio con ordinazione tramite app che prevedeva un 10% di sconto, annuncia sulla sua pagina Facebook l’avvio dell’asporto. Riapre anche il “Caffè del Corso” che, da circa un mese fa consegne a domicilio soprattutto in centro storico. Su la serranda che per “La Fenice”, “Caffè Bonjour”. Tra i ristoranti, ripartono, tra gli altri, il “Me Gusta”, e il “Panta Rei”. Tutto nella speranza di ricominciare a vedere gli incassi salire.