Coronavirus, a Perugia riaprono i parchi ma con limitazioni

Volontari della protezione civile di Perugia che, soprattutto nei primi giorni in cui entreranno in vigore le nuove reogle, sosteranno all’ingresso dei parchi cittadini per fornire tutte le informazioni utili ad evitare comportamenti scorretti che potrebbero causare sanzioni. Palazzo dei Priori intende monitorre attentamente cosa accadrà nella prima settimana in cui parchi pubblici e aree verdi torneranno ad essere fruibili. L’assessorealla sicurezza, Luca Merli non fa mistero del fatto che “se dovessero manifestarsi assembramenti proibiti o troppi comportamenti scorretti decideremo di chiudere di nuovo il parco”. Per cui, dipende tutto da cosa faranno gli utenti. Il Comune di Perugia non ha emesso una specifica ordinanza, basta l’ultimo DPCM, chiaricono da palazzo dei Priori.Per cui, stando a quanto stabilito per legge, si a passeggiate, si ad attività motoria da soli, ma ad almeno un metro di distanza dagli altri. Si anche all'attività sportiva singolarmente, ma n qiesto caso ad almeno due metri di distanza da chiunque altro. Qualsiasi cosa quindi va svolta in maniera individuale se non in presenza di minori o di persone non autosufficienti, per cui è prevista la presenza di un accomapgnatore. No invece all'accesso alle aree giochi per i bambini , che restano recintate e in accessibili, come stabilito dal DPCM e no ad “attività ludico ricreative”. Il che, sbarra la strada anche a due tiri a pallone col proprio figlio. Tutte le regole sono state riassunte in un cartello affisso nei giorni scorsi dagli oeprai di Palazzo dei Priori all’ingresso delle zone verdi e all’interno di esse. “Ci auguriamo di ridare presto ai bambini la possibilità di giocare” aggiunge l’assessore Merli, “ma al momento dobbiamo ovviamente mettere in pratica quanto previsto nel DPCM”. I parchi, in questi giorni, sono stati rimessi a nuovo: erba tagliata, e alberi controllati dai tecnici del Comune. Al Tutto per la massima sicurezza degli utenti che decideranno di entrare.

Per cui, da domani, torna accessbile il Percorso Verde di Pian di Massiano, il percordo verde di Ponte Felcino e Ponte Valleceppi. L’area verde molto frequentata anche dai ciclisti è tra le più amate dai perugini. Riapre anche il Parco Chico Mendez, da mesi “adottato” da un’associazione di cittadini voltontari. Il presidente, Daniele Ercolani, racconta con orgoglio che sono stati i citatdini a farsi carico della sfalciatura dell’erba, con la’iuto di Gesenu, e annunciache, grazie ad alcuni progetti che hanno in mente di fare di qui a breve, cercheranno di dare una mano per aiutare nella riqualificazione della scuola dell’infanzia, Piccolo Principe. Sperando che presto i bambini possano tornare a fruirne. Per ora solo passeggiate con mamma o papà.