Coronavirus, il calendario delle riaperture umbre piace a Roma

Il “metodo Umbria” fa scuola. Nell’incontro fiume di ieri pomeriggio tra le Regioni e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, il calendario delle riaperture nostrane proposto dalla presidente, Donatella Tesei, ha raccolto ben più di un favore. Tanto che, agli altri governatori - soprattutto quelli che vanno avanti a suon di ordinanze definite illegittime ieri mattina dal premier Conte - è stato chiesto di presentare nei prossimi giorni qualcosa di simile al documento umbro. Documento che è stato recapitato anche al ministro della Salute, Roberto Speranza. Il piano delle aperture infatti non è un mero elenco di date per far rialzare serrande ai commercianti, ma contiene tutta una serie di indicazioni sulla sicurezza e, soprattutto, ha il benestare del comitato scientifico formato da docenti di epidemilogia, virologia e biologia dell’Università di Perugia. E, proprio loro, nel parere favorevole, hanno messo nero su bianco che “la previsione di fase 2, quale esplicitata nella “Bozza” (della Regione, ndr) non contraddice i principi di prudenza della prevenzione di un ulteriore diffusione del CoV-2”. Ciò nonostante, come già annunciato dal premier Conte e dallo stesso ministro Boccia mercoledì, le differenziazioni regionali per la ripresa di attività produttive ed economiche, al momento, sono previste solo dal 18 maggio in poi. E non a partire da lunedì come avrebbe voluto l’Umbria. E lo si potrà fare previa verifica dell’andamento della curva pandemica regionale in base ad alcuni criteri che il ministro Speranza sta facendo redigere. Poi sarà fondamentale il numero dei contagi nei prossimi dieci giorni. La settimana dal 4 all’11 maggio sarà dirimente per il prosieguo. L’Umbria dunque non porta a casa una vittoria netta al primo tentativo ma è senza dubbio in pole position per riaprire alcune attività prima di molte altre parti d’Italia. La speranza è che, visto l’apprezzamento del metodo, si possa avere qualche autorizzazione già dall’11. “Abbiamo optato per la strada istituzionale del dialogo con il Governo, nella speranza che tale scelta venga apprezzata e che la nostra proposta possa essere accolta, pronti, ovviamente, a monitorare le conseguenze sanitarie che ne possono derivare ed eventualmente a procedere con modifiche e sospensioni del piano stesso” ha detto la presidente Tesei nella nota diramata da Palazzo Donini. La stessa strada di dialogo, la governatrice l’ha adottata chiedendo al Governo di prendere decisioni omogenee per tutta una serie di altre misure più che mai urgenti con in testa il sostegno nell’affido dei minori per i genitori impegnati in attività lavorative.