Coronavirus, via in Umbria ai test rapidi nei laboratori privati: c'è l'accordo con la Regione

C’è l’accordo tra la Regione Umbria e i laboratori di analisi per allargare il raggio dei test sul Covid. Tra oggi e domani verrà messo nero su bianco e firmato un documento di intesa, con annesso protocollo. La Regione ha preteso che l’utilizzo dei test sierologici e molecolari sia regolato dai medici di base attraverso ricetta, come previsto dalla circolare del ministero della salute in merito. Il medico prescrittore e i laboratori dovranno quindi conferire i dati di cui verranno in possesso, facendosi carico di comunicarli al medico dell’igiene pubblica sia in caso di negatività, che di positività.

I laboratori, 20 su tutto il territorio regionale, hanno dato disponibilità in questo senso e stanno trovando una linea comune anche per calmierare i prezzi de test. Anche se, già in un caso si prendono prenotazioni di test sierologici anche senza ricetta. A Siena i test nei laboratori privati sono stati già sdoganati. In quello di viale Toselli, dove la Regione Toscana ha inviato 900 kit, il test sierologico è consentito alle categorie che hanno continuato a lavorare anche nella fase del lockdown: ovviamente gli operatori sanitari, forze di polizia, i lavoratori degli esercizi commerciali e delle grandi strutture di vendita alimentare, gli addetti al trasporto merci, i lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti, i dipendenti pubblici, quelli degli uffici postali, dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, del trasporto pubblico locale, i tassisti, gli operatori della logistica, le categorie la cui attività implica il contatto con il pubblico. E ancora i lavoratori dei servizi a domicilio, quelli dell'editoria e dell'emittenza televisiva a contatto con il pubblico, gli edicolanti e i librai, gli operatori delle agenzie di onoranze funebri e i lavoratori del distretto cartario. In Umbria si attende l’accordo formale con Palazzo Donini. E' del 9 aprile scorso la proposta dei laboratori umbri di attivare un protocollo condiviso per incrementare lo screening. Anche perché, è riportato nella stessa missiva, c'è la “consapevolezza degli effetti negativi che potrebbero essere prodotti da attività non coordinate e al di fuori di contesti e percorsi sanitari definiti”. Un timore non campato in aria. Stava per accadere all'inizio dell'emergenza con alcune strutture che avevano avviato la promozione pubblicitaria di test a pagamento. Da qui la “piena disponibilità a collaborare, con modalità che saranno ritenute più opportune, alle attività di screening sierologico avviate dalla Regione Umbria, sia nella fase di sperimentazione, sia nelle successive azioni che dovessero essere intraprese per il monitoraggio del Covid”. “Siamo in grado eseguire”, scrivevono i 20 laboratori nella richiesta di collaborazione, “test specifici per la diagnosi di Sars-Cov-2, utilizzando le metodiche e le tecniche strumentali che saranno individuate come le più affidabili”. Al momento la sanità pubblica in Umbria, sta utilizzando una partita di 15 mila test sierologici rapidi testati su oltre mille persone.