Coronavirus, 4.161 umbri coinvolti nello studio immunologico

Sono 4.161 gli umbri che prenderanno parte allo studio nazionale, il cosiddetto test di immunità, che vedrà coinvolti, in totale, 150 mila italiani. Non è ancora chiaro chi parteciperà all’analisi e l’Umbria attende indicazioni precise su chi dovrà essere coinvolto.

Secondo quanto emerso nei giorni scorsi, a livello nazionale, dovrebbe trattarsi di persone suddivise per profilo lavorativo, per genere e per sei fasce di età. I risultati dello studio, che verrà effettuato con prelievi ematici, è dunque finalizzato a capire quanta popolazione è già immune, o meglio, dato che l’immunità non è provata, quanti cittadini hanno già avuto il Coronavirus.

Sempre secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dal commissario straordinario, Domenico Arcuri, i risultati dovrebbero essere via via resi noti man mano che i test verranno effettuati e processati e non solo resi noti al termine della fase di prelievo e analisi. Lo screening di massa dovrebbe prendere il via dal 4 maggio prossimo, giorno individuato come il primo della cosiddetta fase due. Intanto, in Umbria, i test sierologici proseguiranno su comunità e cluster come programmato dalla task force sanitaria.