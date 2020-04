Coronavirus, l'avvocatessa perugina malata di Covid: "Guarita dopo 61 giorni"

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di Sara Agrifoglio l'avvocatessa perugina che finalmente, dopo ben 61 giorni, è risultata negativa al tampone anti- Covid 19. La giovane aveva già raccontato la sua drammatica esperienza della malattia. Ecco la sua lettera:

Sono stata tra i primi venti soggetti positivi in Umbria ed ho visto passare ben 61 giorni prima di arrivare alla famosa doppietta di tamponi negativi. In Italia pochissime altre persone - quasi tutte giovanissime - hanno sviluppato una malattia dal decorso così lungo; molte di queste persone, in realtà, hanno avuto la fortuna di essere totalmente asintomatiche. Già solo questo singolo dato spiega chiaramente che il virus, per quanto osteggiato e combattuto, gira e girerà tra noi ancora per parecchio tempo. Ecco allora che (finchè non avremo un vaccino) l'unica vera arma, in mano ad ognuno di noi, risulta essere l'impiego della massima prudenza. Una prudenza individuale, che deve mettere in atto ogni singola persona, di ogni età. Una prudenza visibile, forte e tenace, capace di palesare la scelta intima operata da ciascuno, la scelta di lottare e di mantenere l'attenzione sempre alta per evitare il contagio, a prescindere dalle tante disposizioni governative di volta in volta imposte in questo baccano. Il pericolo di incontrare questo virus esiste ed esiste anche qui in Umbria, anche se vedo che molta gente non lo percepisce più. Il Covid-19 è quanto mai imprevedibile, può diffondersi all'improvviso, colpire chiunque e, una volta contratta la malattia, nessuno può dirti cosa accadrà, nè è grado di prevedere un'evoluzione certa. Anche il mio caso è stato definito dal dott. Rosignoli - dirigente del reparto di malattie infettive, che al mio secondo ricovero ha approfondito la mia situazione con grande cura - un decorso "decisamente anomalo". Per oltre un mese io non mi sono alzata dal letto; la quarta settimana, quella successiva al mio primo ricovero, è stata la peggiore, stavo malissimo. Alla quinta e sesta settimana, con grande sorpresa di tutti, mi è ricomparsa la febbre. Un incubo infinito! In ogni caso, posso dire di essere stata molto fortunata, sia nel guarire sia nel ricevere le cure necessarie; sono stata aiutata, sostenuta e monitorata per tutto il tempo. I miei familiari - tutti medici (madre, padre, sorella e fratello) -, mi hanno assistito a distanza e sono convinta che mi abbiano salvato la vita. Il mio compagno, i miei amici, i parenti, i miei vicini di casa sono stati tutti meravigliosi, sono infinitamente grata a ciascuno di loro. Il sistema sanitario ha avuto fasi alterne. All'inizio - ed è comprensibile di fronte ad un'emergenza sconosciuta - c'era grandissima confusione e troppa approssimazione. Con il passare delle settimane, però, i vari servizi sono riusciti ad organizzarsi e ad integrarsi reciprocamente, creando infine una rete efficiente ed adeguata. Dipartimento di Prevenzione, Pronto Soccorso, reparto di Malattie Infettive, infermieri a domicilio: mi sono rapportata con persone attente, premurose e cordiali, che hanno fronteggiato coraggiosamente l'emergenza mettendo in campo tutte le conoscenze progressivamente acquisite e la loro stessa salute. I medici del territorio (Usca) mi hanno contattata quotidianamente, anche due volte al giorno: hanno approfondito e valutato ogni mio sintomo, dimostrando una gentilezza ed umanità fuori dal comune. Ora sono guarita, ho vinto io e sono felice di non essere più un pericolo per nessuno! Qualcuno dice che le mie immunoglobuline possono garantirmi l'immunità, ma io ora non ci credo e non mi interessa. Come tutti - forse un po' più di tutti - avrei voglia di uscire, tornare in Tribunale e riprendere tutte le mie attività...ma ho conosciuto questo virus, non lo dimenticherò e non voglio vederlo attaccare nessun'altra persona..continuerò a lottare contro di lui usando tutta la prudenza possibile in ogni cosa che farò e, ogni volta che potrò, starò a casa.