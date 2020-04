Coronavirus, pronta la bozza umbra della fase 2

Il cronoprogramma delle riaperture in Umbria, con tutte le misure di sicurezza, dovrebbe essere presentato nelle prossime ore alle parti sociali e alle associazioni di categoria. Il documento che il Comitato scientifico potrebbe approvare in giornata, conterrà una serie di misure che la presidente della Regione, Donatella Tesei, vorrebbe vedere attuate anticipando le date nazionali individuate per le riaperture del commercio al dettaglio, del settore della ristorazione, passando per i servizi alla persona, fino al turismo. Senza forzare la mano con oridinanze impugnabili. Per questo Tesei continua a cercare una strada condivisa con il prefetto e con l’esecutivo. Ieri il ministro Boccia ha detto che chiederanno un report quotidiano sull’andamento dei contagi nell’ipotesi di allentare”. E, in vista di questo spiraglio, la giunta non vuole essere impreparata. Il programma verrà presentato al Tavolo delle Regioni.