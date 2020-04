Coronavirus, in Umbria gli ospedali restano in assetto anti-Covid

Nessuna smobilitazione. La geografia sanitaria umbra per il momento resta quella che vede Perugia, Terni, Pantalla, Città di Castello e Foligno, ospedali Covid, mentre gli altri (Narni, Orvieto, Branca e Spoleto) no. La possibilità, che è praticamente una certezza, di una seconda fase di contagi, non permette di pensare a organizzazioni diverse rispetto a quanto ridisegnato in questo mese e mezzo di emergenza sanitaria. E adesso, secondo la direzione sanitaria regionale, “in costanza di situazioni”, ovvero senza impennate di contagi più intense rispetto a quanto già accaduto, il sistema reggerebbe una seconda ondata. In particolare, per accogliere i malati da Covid gli ospedali hanno ricavato circa 200 posti letto nei vari ospedali dell’Umbria. Nel giorno in cui è stato registrato un numero maggiore di ricoverati (il 30 marzo scorso) infatti c’erano 220 pazienti. Di questi, oltre una quarantina erano in terapia intensiva, per cui il sistema ha dimostrato di poter gestire almeno questi numeri. Ma laRegione aveva stimato un fabbisogno di letti, compresi quelli di terapia intensiva di 350 unità che, di fatto, ci sono Per quanto riguarda proprio la terapia intensiva, all’inizio, l’Umbria aveva 69 posti di rianimazione che poi, grazie all’arrivo di nuovi ventilatori polmonari - alcuni donati da privati, altri mandati dal dipartimento di protezione civile nazionale - e alla riorganizzazione sono arrivati a 104 che diventeranno 140 con l’arrivo di altri 15 respiratori. Oltre a questi posti letto, potrebbero esserci i 30 di terapia intensiva dell’ospedale da campo.