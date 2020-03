Coronavirus, racconto dell'avvocatessa guarita: "Il cuore mi scoppiava. Infermieri mascherati, che coraggio"

Sara Agrifoglio, avvocato del foro di Perugia, si è ammalata di Coronavirus, è stata ricoverata, ha superato la crisi ed è stata dimessa. E' una delle guarigioni registrate in Umbria. Ora ha un pensiero per chi lavora per chi lavora nei reparti degli ospedali, in particolare gli infermieri: "Non riesco a non pensare al coraggio di quegli infermieri mascherati di cui intravedevo solo gli occhi, al mio cuore impazzito che mi scoppiava nelle tempie, a quanto mi mancavano i miei genitori, al suono di quei macchinari, ai lamenti di notte, a chi non ce la faceva più”. Parole toccanti che danno l'idea di quanto complicata sia la situazione nei reparti ospedalieri. E' stato accertato il contagio di una cancelliera degli uffici giudiziari di Perugia, avvenuto durante una settimana bianca in cui sono stati infettati anche altri due umbri.

