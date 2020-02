Umbria in lutto per la morte di una storica sindacalista impegnata nell'associazionismo

E' morta a Perugia Marcella Bravetti, presidente dell'Associazione internazionale 8 Marzo e pittrice, con lo pseudonimo di Bramar. Marcella Bravetti, ex sindacalista per la Cgil ed ex operaia della Spagnoli, da anni era attiva con la sua associazione che riuniva donne, per la maggior parte abitanti in Umbria, all'insegna dell'incontro fra mondi e culture diverse.

Tante le manifestazioni organizzate da Bravetti per l'associazione di cui era presidente, a cominciare da Lune di primavera, una serie di eventi in occasione della festa delle donne, all'insegna della riflessione e delle rivendicazioni dei diritti. Tra queste il premio di letteratura Lune di primavera, aperto a donne di tutto il mondo, per scritti inediti. In questo ambito Bravetti aveva anche scoperto la scrittrice contadina Rina Gatti.

Il funerale di Marcella Bravetti verrà celebrato sabato 22 febbraio alle 10.30 nella parrocchia di San Donato all'Elce