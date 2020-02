Perugia, truffa anziana 91enne, condannato a un anno e mezzo

Un anno e mezzo con pena sospesa. E' questa la codanna emessa ieri nei confronti di un 46enne napoletano ritenuto responsabile di aver truffato un'anziana di 91 anni a cui ha spillato 950 euro facendole credere che il figlio era in pericolo e lei doveva pagare in contanti per aiutarlo. Come nella più classica delle truffe agli anziani, l'uomo si è finto un ufficiale giudiziario. Ma stavolta è stato identtificato, preso e condannato in tempi piuttosto ristretti. L'episodio che ha visto l'anziana vittima infatti si è verificato nel novembre del 2018 e ieri è arrivata la sentenza.