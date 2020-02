Giuliano Giubilei: "Mai visto palme nelle Marche". Strano, solo a San Benedetto del Tronto sono ottomila

Giuliano Giubilei, consigliere comunale di Perugia, già candidato a sindaco del centrosinistra e neo tesserato del Partito Democratico, evidentemente non ha mai visitato San Benedetto del Tronto oppure la vicina Grottammare. E probabilmente nemmeno Cupra Marittima né la costa più a nord, verso Civitanova Marche, città di approdo della strada Valdichienti (Foligno-Marche). Altrimenti non si spiegherebbe il commento sull'immagine che ha pubblicato nel suo profilo Facebook nella giornata dell'11 febbraio. Giubilei ha fotografato una pubblicità turistica della Regione Marche che appare sulla porta di un treno. Lo slogan è quello ormai classico della regione: "Marche, bellezza infinita" (ripetuto fino alla noia, in particolare su Radio Rai). Sotto figurano due palme stilizzate. Giubilei ha commentato con ironia: "Sono stato tante volte nelle Marche ma le palme non l'ho mai viste".

Da qui il sospetto che non abbia mai visitato le città di mare delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, punteggiate da migliaia e migliaia di palme. Chiunque abbia fatto un solo bagno nell'Adriatico in quella zona, sa perfettamente che si chiama, appunto, Riviera delle Palme. Il consorzio turistico di San Benedetto del Tronto, per fare un esempio, porta quel nome oppure lo stadio dove gioca la Sambenedettese. E si potrebbe continuare a lungo: la palma è il simbolo di quella costa.

A Giubilei sarebbe bastato fare una ricerca su google prima di pubblicare il suo post ironico per capire che stava scrivendo una sciocchezza ed evitare le foto delle palme marchigiane che alcuni utenti hanno subito postato nei commenti. Nella sola San Benedetto del Tronto si stima che tali piante siano circa ottomila. Insomma un autogol niente male per il consigliere comunale perugino.

A onor del vero in serata Giubilei si deve essere reso conto dell'errore ed ha rimosso foto e commento. Ieri qualcuno negli ambienti politici perugini scherzava: "Sono i primi effetti del suo ingresso nel Pd".