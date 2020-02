Cyberbullismo in Umbria, ragazzini esclusi dalla chat di classe

Due ragazzini di una classe delle scuole medie di Perugia sono stati esclusi dalla chat whatsapp di classe. Volutamente isolati dai compagni che hanno creato un secondo gruppo in cui li deridevano e da cui li hanno tenuti rigorosamente fuori. E' solo uno degli ultimi casi di bullismo che passa da cellulari e computer accaduti nel perugino. Proprio per prevenire questo triste e dilagante fenomeno domani mattina, sia a Perugia che a Terni, gli agenti della polizia postale incontreranno circa 100 studenti di scuole superiori per metterli in guardia dalle insidie, alcune note, altre forse di meno, che corrono sul web e nei telefoni cellulari dei minorenni che ancora non hanno esattamente contezza di ciò che accade.