Perugia, aggredisce fidanzata e carabinieri: arrestato

C’ è voluto lo spray urticante per neutralizzarlo. Il ragazzo di appena 21 anni arrestato venerdì sera in un parco di Ellera di Corciano infatti si è scagliato con violenza contro i carabinieri della compagnia di Perugia, intervenuti sul posto a causa di una lite in corso tra lui e una ragazza. Il fatto, come riferito in una nota stampa dell’Arma di Perugia, si è verificato in nottata. Ieri mattina il 21enne, accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, è stato giudicato con rito direttissimo: il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.