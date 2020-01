Perugia, Veronica dopo un mese trova casa grazie all'allarme lanciato dalle pagine del Corriere

A volte anche nelle storie peggiori arriva il lieto fine. Veronica e la sua famiglia sono scappati dalla loro casa di Deruta il 4 gennaio scorso per mettersi in salvo dal padre che li maltrattava. Per tre settimane sono stati ospitati in alcune strutture ricettive a carico del Comune ma da sabato sarebbero rimasti senza un tetto sulle spalle. La scorsa settimana Veronica aveva lanciato un grido d'aiuto proprio dalle pagine del Corriere: "Possiamo pagare un affitto, dateci una mano". Ieri pomeriggio in redazione ha telefonato una donna ch eha detto di voler mettere a disposizione di Veronica la sua seconda casa: "Voglio aiutarli e non voglio nessun affitto. A volte dovremmo agire e fare del bene, non solo parlare" ha spiegato la donna che preferisce mantenere l'anonimato. Venerdì pomeriggio lei e Veronica si incontreranno per la consegna delle chiavi.