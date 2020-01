Amanda Knox risponde alle critiche dopo la foto con gli abiti del carcere

Dopo il post pubblicato su Istagram in cui Amanda Knox si è fotografata con gli abiti indossati nei quattro anni di carcere a Perugia, la giovane americana, assolta in via definitiva dall'accusa di aver ucciso la coinquilina inglese, Meredith Kercher, ha scritto un tweet in cui rimanda al mittente tutte le critiche ricevute. "Le persone che mi dicono quanto sia 'insensibile all'esperienza della prigione' perché mi faccio un selfie con addosso la maglietta e i pantaloni della tuta che portavo mentre ero imprigionata ingiustamente è semplicemente ... speciale". Questo il testo scritto da Knox nel tweet a cui hanno risaposto in tantissimi. Oltre mille commenti tra innocentisti e colpevolisti che non le hanno risparmiato critiche.