Ciclista investito da una moto: morto dopo due giorni in ospedale

E' morto in ospedale il ciclista 62enne investito giovedì pomeriggio a Ellera di Corciano da un motociclista. L'uomo, era arrivato in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente di cui è rimasto vittima si è verificato attorno alle 16 in via Gramsci. Secondo quanto appurato dagli agenti della polizia municipale, l'uomo stava attraversando via Gramsci quando è stato centrato dal motociclista. L'impatto sarebbe stato talmente violento da spezzare in due il telaio della bici. L'uomo era arrivato in condizioni disperate e, dopo due giorni in cui i medici hanno tentato il tutto per tutto, il 62enne- originario di una frazione di Corciano, non ce l'ha fatta.