Omicidio di Fontivegge, tunisino condannato a 15 anni di carcere

Quindici anni di galera. E' questa la condanna emessa nei confronti di Saber Zouaoui, il tunisino 27enne in carcere per aver ucciso con una coltellata il connazionale Mohamed Wertani il 22 settembre dello scorso anno nel piazzale del centro di smistamento di Poste in via Mario Angeloni. La sentenza è stata emessa dal gup, Piercarlo Frabotta, al termine del processo con rito abbreviato. Il delitto era maturato nel mondo dello spaccio.