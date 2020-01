Ha rischiato di rimanere a piedi per colpa dei topi. Per fortuna i roditori non sono riusciti a completare l'opera di rosicchiare i cavi degli iniettori della sua Mercedes. Durante il tagliando il meccanico si è accorto di tutto e il proprietario della vettura, un 50enne di Perugia, si è salvato alla vigilia di un lungo viaggio. Proprio il giorno prima di partire ha portato l'auto in officina per un controllo di routine. Tra le verifiche c'è stata quella alla cavetteria degli iniettori ed è qui che il meccanico ha trovato la sgradita sorpresa. "I fili erano stati quasi distrutti dai topi - racconta il proprietario della macchina - per fortuna gli iniettori erano rimasti collegati, altrimenti avrei rischiato di rimanere in mezzo alla strada". E' probabile che ora debba procedere ad una corposa derattizzazione del suo giardino, dove ogni sera parcheggia l'auto.