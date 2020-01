Perugia, ex Bata affittato: apertura tra due mesi

Tre indizi ci sono, la prova è ancora secretata. Il negozio di Bata a Perugia che si trova in piazza Italia, ingresso di corso Vannucci, è stato di nuovo affittato dai proprietari, la famiglia Toscani. Buona notizia, dunque, anche perché tra due mesi, ovvero dopo i lavori di rinnovo dei locali, è in programma l’apertura. Apertura che però è ancora top secret e ci si interroga su quale sarà il marchio che andrà ad occupare uno spazio di sicuro pregio e che certamente si trova in una posizione assolutamente strategica e di costante passaggio. In attesa che venga finalmente svelato il nuovo affittuario, si può procedere per esclusione. Intanto è certo che non si tratterà di ristorazione e bar: non c’è interesse a entrare in concorrenza con le attività già presenti in zona e che sono ormai fortemente consolidate. Altrettanto sicuro è che si tratta di un nome conosciutissimo a Perugia e che viene ritenuto un brand di qualità e prestigio. I nuovi affittuari, insomma, sono noti in città ma ancora non si sa bene se si tratta di un marchio internazionale o di conosciute famiglie del mondo del commercio cittadino.