Incendio in un garage a Ponte San Giovanni, in pieno centro abitato. L'allarme è scattato la mattina di sabato 28 dicembre. Sul posto due pattuglie dei vigili del fuoco della compagnia di Perugia. I pompieri hanno messo in sicurezza l'isolato e subito avviato le operazioni di spegnimento. Dalla centrale operativa di Madonna Alta fanno sapere che i primi operatori "hanno segnalato del fumo nero e denso che proveniva dal garage di una palazzina". Non mancano i precedenti, come a Deruta nei mesi scorsi. Un Al momento non si conoscono l'origine del rogo e l'entità dei danni. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale caserma ponteggiana, guidata da Mirko Fringuello. Sono subito scattai gli accertamenti per capire se l'incendio sia nato da un incidente oppure da un gesto doloso.