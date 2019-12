Perugia, un drone si schianta contro la Fontana Maggiore in centro storico

Un drone si è schiantato contro la Fontana Maggiore, in centro, a Perugia. Il mini velivolo radiocomandato era in volo sopra l'acropoli per scattare foto della Vetusta dall'alto. Ma il pilota ha perso il controllo del mezzo che è caduto proprio sopra il principale monumento di Piazza IV Novembre. Nessun danno registrato. E' successo nel pomeriggio di venerdì, 27 dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare il drone dall'acqua. E' arrivata anche una pattuglia della polizia locale. Il proprietario del mezzo, dopo averlo recuperato, se ne è tornato a casa. E' un perugino. Non gli è stato chiesto se avesse o meno il permesso di far volare il mini elicottero in centro storico. In altre città i droni sono utilizzati dalle stesse forze dell'ordine per i controlli dall'alto.