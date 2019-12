7 Cervelli, Peppa la maiela e il Natale, il video degli auguri in perugino che spopola sul web

I 7 Cervelli tornano per le feste. E' uno dei video più apprezzati e condivisi per Natale. Anzi il Natele come si dice in dialetto perugino e come fa Peppa la maiela. Lo proponiamo dalla pagina Facebook della coppia comico-dialettale perugina.

Uno dei cult dei 7 Cervelli, che poi sono due: Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi insieme al loro instancabile e creativo staff che da anni fa ridere generazioni di perugini e non soltanto (il loro tour va spesso fuori regione). Questo video è uno dei più condivisi delle vacanze di Natale.