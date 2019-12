Perugia, il ritorno di Mika a Umbria jazz

Rumor danno per certo il ritorno di Mika a Umbria Jazz per completare il programma della prossima edizione estiva. Il cantante libano-britannico, se andrà in porto il perfezionamento degli accordi con il suo management ancora in corso, tornerà a Perugia dopo quattro anni dall’ultima edizione del 2016, quando riuscì a radunare circa seimila spettatori all’arena e farli ballare dall’inizio alla fine del concerto. Mika in quell’occasione ebbe modo di visitare Perugia nel pieno dello svolgimento del festival e si dichiarò colpito dal fatto che a Perugia in ogni angolo c’era musica. Definì Perugia una città bellissima ed espresse il desiderio di acquistare una casa in Umbria. Da allora ad oggi non si è più saputo nulla, ma l’intensa vita artistica del cantante alle prese con un giro vorticoso di tour intorno al mondo, non dovrebbero avergli reso facile l’impresa di acquisire una dimora umbra. Sta di fatto che Mika si aggiunge a Lenny Kravitz nelle “divagazioni” pop e rock di Umbria jazz 2020 che si alterneranno a momenti di jazz più canonico come quelli che prevedono la presenza di Wynton Marsalis con la Lincoln Orchestra o quello con il gruppo all star composto da Joshua Redman, Brad Melhdau, Christian McBride, Brian Blade in esclusiva italiana.