Allarme anziani, in provincia di Perugia più di 20 mila sono soli

Aumentano gli anziani soli, i nuclei familiari formati da una sola persona con età superiore ai 65 anni. In provincia di Perugia la situazione è preoccupante non solo sul versante degli importi pensionistici (più bassi della media nazionale) ma anche per quanto riguarda la non autosufficienza. La solitudine infatti è un fenomeno crescente, anche per quanto riguarda gli over 65 e questo comporta problemi sempre più rilevanti, a cominciare dall’assistenza e dalla dinamica socio- sanitaria, come sottolineato dal nuovo assessore regionale Luca Coletto. Secondo gli ultimi dati Istat e Inps, elaborati dello Spi-Cgil - su circa 154 mila pensionati ultra 65enni nella provincia di Perugia, gli anziani soli son ben 21.500, pari ad una percentuale del 14 per cento. (Leggi anche altri articoli)

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DELL'UMBRIA DI LUNEDI' 23 DICEMBRE 2019