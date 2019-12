Perugia, connessione internet veloce in un pacchetto con corrente elettrica e gas. Accordo Enel-Melita

Enel Energia e Melita Italia hanno siglato una partnership per offrire nuovi servizi ai clienti domestici, che potranno abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas una connessione in fibra Fiber To The Home (Perugia è stata la prima città d’Italia ad essere cablata con tale tecnologia). La collaborazione tra le due società mette insieme la capillarità e la qualità del servizio di Enel Energia con la tecnologia di Melita Italia. La prima offerta nata dalla collaborazione, “Enel in Fibra by Melita”, sarà lanciata il 9 gennaio 2020. “Enel in Fibra by Melita” offrirà una connessione fino ad 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload al costo di 27 euro mensili; tale costo sarà addebitato direttamente nella bolletta della fornitura luce o gas di Enel Energia alla quale sarà associato il servizio internet.

“La connessione ad alta velocità è un fattore abilitante per sfruttare a pieno le innovazioni della smart home e i vantaggi che derivano dalla digitalizzazione del settore energetico – commenta Nicola Lanzetta, responsabile Mercato Italia di Enel - Grazie a questa collaborazione metteremo a disposizione dei clienti una terza commodity che sta assumendo un valore sempre più centrale nelle attività quotidiane”. "Questo è un accordo molto positivo per Melita - commenta Riccardo Ruggiero, Presidente Esecutivo di Melita Italia - che ci consente di abbinare la nostra offerta, esclusivamente in fibra ottica fino alle abitazioni (Fiber To The Home), ai servizi luce e gas del principale player italiano".