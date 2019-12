Due aggressioni molto simili tra loro sono avvenute martedì pomeriggio tra Fontivegge e il centro storico. In entrambi i casi una donna che andava a passeggio col cane è stata aggredita da un uomo di colore. Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio di mertedì nel sottopassaggio del Broletto: una 21enne di origine moldava è stata presa a pugni in faccia da un uomo di colore. La donna è poi andata al Pronto soccorso e ieri mattina ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Perugia. Poche ore, dopo attorno alle 20.45 una donna è stata aggredita da un ragazzo di colore in via Baglioni. La donna è subito scappata e non ha neanche fornito una spiegazione ai carabinieri. I militari di Perugia si sono comunque messi immediatamente alla ricerca dell’uomo che dovrebbe essere noto alle forze dell’ordine. Quanto all’aggressione, presenti hanno parlato di spinte e pure un pugno in faccia alla donna che non si è neanche presentata al pronto soccorso. Per entrambi gli episodi indagano i carabinieri di Perugia.