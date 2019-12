Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 dicembre, ci sono stati numerosi interventi da parte dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco di Perugia per soccorrere automobilisti e altri cittadini in difficoltà per il maltempo.

In particolare, come riferisce una nota dell’ospedale di Perugia, un automobilista è rimasto ferito dopo che un albero si è abbattuto sulla propria autovettura in località San Fortunato della Collina nel comune di Perugia, lungo la strada marscianese. L'uomo - secondo quanto è stato possibile apprendere - è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo per accertamenti per traumi agli arti.