Lesioni e stalking, arrestato 59enne

Week-end di controlli da parte dei carabinieri di Perugia nell’acropoli.I militri hanno arrestato un 59enne su cui pendeva un ordine di carcerazione per lesioni personali e atti persecutori. L’uomo deve scontare cinque mesi e 27 giorni di reclusione. I carabinieri hanno inoltre denunciato a piede libero una 32enne labanese per violenza privata: dopo aver litigato con il fidanzato si è piazzata con l’automobile in modo da non lasciarlo uscire dal parcheggio. Nel corso delle verifiche, i militari hanno identificato 72 persone, controllato 38 automobili e 6 esercizi commerciali. Sono state anche fatte 17 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.