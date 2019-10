Ordinanza sicurezza per Eurochocolate

Stretta sulla sicurezza per Eurochocolate.

Torna l’ordinanza che vieta la somministrazione di bevande e alcolici in vetro e lattine.

Con una multa da 450 euro per chi trasgredisce. Il periodo di copertura è ampio: dodici ore al giorno per quattro giorni. L’atto è diretto ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato e distributori automatici, e agli operatori del commercio su aree pubbliche. Va a intergrare il divieto medesimo già preesistente per l’orario notturno (dalle 20).

Nel mirino del Comune stavolta ci sono i due week end della manifestazione organizzata da Eugenio Guarducci. L’ordinanza è la 1067 dell’11 ottobre. E parte da una nota della prefettura che riporta una preoccupazione del questore di Perugia. L’ufficio territoriale del governo, con documento del 7 ottobre, a seguito di comunicazione di Mario Finocchiaro, ha segnalato che, “a causa del considerevole afflusso di visitatori dovuto alla manifestazione Eurochocolate, in svolgimento nella città di Perugia dal 18 al 27 ottobre, può emergere in maniera significativa la problematica dell’abbandono di contenitori in vetro e lattine sul suolo pubblico”. Questo fenomeno “costituisce un concreto pericolo per l’incolumità pubblica, soprattutto in casi, come quello di specie, di notevole concentrazione di persone”.

Da qui la necessità di adottare il provvedimento già sperimentato lo sorso anno, “al fine di prevenire eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità, tenuto anche conto che nei fine settimana è prevedibile una rilevante partecipazione di pubblico alla manifestazione”.

Anche la delimitazione del perimetro è oggetto istruttoria degli uffici comunali. Tutta l’area del centro storico (principalmente in Corso Vannucci, Piazza IV Novembre, Piazza Italia, Piazza Matteotti, Giardini Carducci, Via Fani e Via Mazzini) è “interessata da flussi di turisti, sia perché indotti attraverso percorsi pedonali di accesso ed uscita dall’area della manifestazione, sia perché richiamati dalla presenza di bellezze storico artistiche presenti nel centro storico della città”. Anche l’area di Fontivegge, per la presenza della stazione Ferroviaria e della stazione minimetrò, “è interessata da importanti flussi turistici in occasione della manifestazione in questione”.

Da qui emergono “le ragioni di pubblico interesse”, per emanare un atto che limiti il manifestarsi di rischi per sicurezza e l’incolumità delle persone “collegati alla vendita di bevande di largo e immediato consumo (acqua, birra e bibite) in contenitori di vetro e lattine”.

Alessandro Antonini