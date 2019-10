Maltratta genitori anziani e la sorella, allontanato da casa

Un 49enne perugino è stato allontanato dall'abitazione in cui viveva con gli anziani genitori e la sorella. E' stato il giudice a decidere che non potrà più avvicinarsi a meno di 300 metri da loro. Il provvedimento è stato emesso nei suoi confronti dopo che la madre, esasperata per la situazione ormai diventata insostenibile e pericolosa, lo ha denunciato per maltrattamenti. La polizia ha fatto i suoi accertamenti ed è emerso un clima di continue vessazioni e violenze fisiche e psicologiche. Per questo motivo il provvedimento del giudice, immediatamente esecutivo.