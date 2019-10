Ritrovato il 78enne disperso mentre cercava funghi

E' stato ritrovato stamattina il 78enne di cui non si avevano più notizie da ieri sera. L'anziano non aveva fatto ritorno dopo essersi avventurato per i boschi tra San Marco e San Marino a Perugia. Per tutta la serata e la nottata, uomini dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e speleologico e molti volontari, hanno battuto la zona impervia palmo a palmo. Poi in mattinata, il 78enne ha incontrato un altro cercatore di funghi che lo ha aiutato ad inviare le coordinate del punto in cui si trovava alla centrale operativa. A quel punto l'uomo è sttao tratto in salvo con l'elicottero ed è stato portato in ospedale. Le sue condizioni sono buone.