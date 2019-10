Cornicione pericolante in via Sicilia

Un intervento dei vigili del fuoco è stato effettuto nel pomeriggio di martedì in via Sicilia a Perugia dove parte del cornicione dell'uncidesimo piano di un palazzo si è staccato e risultava pericolante. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere l'intervent dei vigili del fuoco che hanno rimosso le parti pericolose. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.