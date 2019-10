Fanno a botte in centro storico: due arresti

Due uomini originari del Gambia sono stati arrestati dagi agenti della polizia per essersi resi responsabili di una violenta lite avvenuta lunedì sera sulle scalette del Duomo in pieno centro storico a Perugia e per aver poi opposto resistenza quando sono stati raggiunti dagli agenti. Erano circa le 21 quando i due sono venuti alle mani tra gli sgurdi dei passanti. I poliziotti del posto fisso sono arrivati immediatamente e, mentre uno dei due ragazzi è scappato, l'altro è stato portato al pronto soccorso. Poco dopo, grazie all'intervento delle pattuglie della squadra volante, è stato rintracciato. Il giovane ha cercato di opporre resistenza ma è stato bloccato e i poliziotti gli hanno trovato un coltello in tasca. Nel frattempo un'altra pattuglia è andata in ospedale e ha bloccato l'altro ragazzo. Anche lui ha cercato di opporsi al controllo: poi è emerso che aveva addosso 40 grammi di marijuana. entrambi sono stati arrestati: uno dei due per resistenza e lesioni mentre l'altro per resistenza e spaccio di droga.