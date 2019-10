Finto finanziere per avere sconti, denunciato

Si è finto un finanziere per avere degli sconti e dei trattamenti di favore da alcuni commercianti. E' quanto hanno scoperto i finanzieri, quelli veri, di Perugia nell'indagine che hanno svolto e che ha portato alla denuncia di un 51enne residente in provincia per sostituzione di persona. I militari hanno scoperto che qualcuno andava in giro spacciandosi come un loro collega nel corso di un controllo in un esercizio commerciale. Il titolare gli ha chiesto come mai fossero tornati di nuovo, visto che erano già venuti. A quel punto la verifica ha fatto emergere il raggiro messo in piedi dall'uomo che è stato fermato veenrdì scorso proprio mentre si accingeva ad entrare in uno dei negozi in cui si era qualificato come finanziere. I militari hanno perquisito casa sua e ci hanno trovatao ail tesserino dell'associazione nazionale finanzieri in congedo. L'uomo infatti è regolarmente iscritto, come simpatizzante all'associazione pur non avendo mai fatto parte del Corpo. Però esibiva il tesserino fingendosi quel che non era. Di lì la denuncia. Proseguono gli accertamenti per verificare se l'uomo possa aver commesso altri illeciti.