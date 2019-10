Piromane in manette: ha incendiato auto e cassonetti

E' stata nuovamente arrestata la 34enne ritenuta responsabile di aver dato alle fiamme almeno una decina di automobili dall'inizio dell'anno e altrettanti cassonetti. La donna era uscita dal carcere solo giovedì mattina perché il tribunale del Riesame aveva revocato la misura cautelare emessa nei suoi confronti due settimane fa dopo che era stata arrestata in flagranza di reato per l'incendio di un cassonetto in via Gallenga. La priomane, assistita dall'avvocato Stefano Di Fiore, interrogata dal gip, aveva sostenuto di aver appiccato le fiamme per divertimento. Tra gli episodi che le vengono contestati c'è anche quello dell'auto incendiata recentemente in piazza Ansidei. Agli atti dell'inchiesta della polizia ci sono video di telecamere di sorveglianza e testimonianze.