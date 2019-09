Fiamme in un appartamento, vigili del fuoco in azione

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un appartamento di un palazzo in via Bella, davanti alla rotatoria di Porta Pesa in centro a Perugia. Secondo quanto si apprende, anche se al suo interno vi erano ospitati dei richiedenti asilo, nessuno è rimasto in alcun modo ferito. Sul posto, per riportare la situazione alla normalità, sono intervenuti i vigili del fuoco. A dare origine alla fiamme, è stato l'incendio della caldaia.