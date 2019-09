Trovato morto in casa, sospetta overdose

Era riverso a terra senza vita un peruviano di 41 anni che nella notte tra sabato e domenica è stato trovato morto all’interno di un appartamento nella zona di via Sicilia a causa di un infarto provocato probabilmente da un’overdose. E’ l’ennesima vittima della droga nel capoluogo umbro. Insieme a lui c’era anche un altro straniero. L’allarme è stato lanciato verso le due notte quando sul posto, a pochi passi dalla stazione di Fontivegge, zona “calda” della città, sono arrivati i medici del 118. Insieme a loro sono subito intervenuti anche gli agenti della questura di Perugia. Il personale del Santa Maria della Misericordia non ha potuto far altro che constatare il decesso.